بلينكن وجالانت يبحثان هاتفياً جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية، فجر الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة الأميركية أن بلينكن طالب جالانت بأن تنفذ تل أبيب التزامها بتسريع دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع.

كما شدد بلينكن على ضرورة عدم تكرار "الأخطاء"، مثل الاستهداف الذي تعرض لها طاقم منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، وراح ضحيته 7 عمال إغاثيين، غالبيتهم أجانب.