عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن وجالانت يبحثان هاتفياً جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأميركية، فجر الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة الأميركية أن بلينكن طالب جالانت بأن تنفذ تل أبيب التزامها بتسريع دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع.

كما شدد بلينكن على ضرورة عدم تكرار "الأخطاء"، مثل الاستهداف الذي تعرض لها طاقم منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، وراح ضحيته 7 عمال إغاثيين، غالبيتهم أجانب.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

ترشيحاتنا

رغم علاماتهم المميزة.. دول أوروبية تلجأ لشركة صينية لتصنيع السيارات

وزير التموين يوجه بتسيير حملات يومية لمتابعة توافر السلع وعمل المخابز البلدية

أسر شهداء الشرطة: اهتمام الرئيس الدائم بنا يدخل الفرحة والسرور على قلوبنا

تعليق مثير لـ شوبير عن مباريات دوري أبطال أوروبا

بلينكن وجالانت يبحثان هاتفياً جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

المنتج تامر مرتضى: المواصفات الخاصة لمخرج جودر جعلته ينجح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي .. ندى موسى تستعرض أناقتها على انستجرام

في عيد ميلادها .. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

أوروبا تعود لاستخدام سيارات البنزين بالتزامن مع ضعف الإقبال على الكهربائية..ما السبب؟

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ