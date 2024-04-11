رئيس البرلمان الإيراني يعزي هنية: جريمة كشفت الوجه الحقيقي للكيان الصهـ يوني

أعرب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، عن خالص تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس إسماعيل هنية، في استشهاد 3 من أبنائه و 4 من أحفاده.

وقال رئيس البرلمان الإيراني في برقية تعزية إلى هنية "تلقينا ببالغ الأسف والألم العميق نبأ استشهاد 3 من أبنائكم الابطال وعدد آخر من أفراد عائلتكم إثر عملية الاغتيال التي نفذها الكيان الصهيوني المجرم في مخيم الشاطئ"، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكد قاليباف أن هذه الجريمة؛ كشفت مرة أخرى، أمام العالم الوجه الحقيقي والسفاح لهذا الكيان القاتل للأطفال، مضيفا: أن الكيان الصهيوني، في استمرار جرائمه المشينة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، بارتكابه هذه الجريمة البشعة والمروعة، كشف مرة أخرى عن نزعته الهمجية والوحشية، وأثبت أنه ليس لديه أدنى التزام بالمبادئ والقواعد الإنسانية والقانون الدولي.

وأعرب قاليباف عن تعاطفه مع شعب فلسطين المناضل والمظلوم ومجاهدي جبهة المقاومة، وقدم التعازي بهذا المصاب الجلل، سائلا الباري تعالى بالرحمة الواسعة لهؤلاء الشهداء الأبرار وجميع شهداء جبهة المقاومة، وجزيل الصبر والأجر لذويهم.