بعد استشهاد 3 من أبناء هنية.. محلل سياسي فلسطيني: مفاوضات الهدنة مع إسرائيل مستمرة|فيديو

قال الدكتور أسامة شعث، المحلل الفلسطيني وأستاذ العلاقات الدولية، إن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة من جانب قادة المقاومة الفلسطينية.



وأضاف الدكتور أسامة شعث، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد": “حماس تبحث عن نقطة التقاء مع إسرائيل للوصول إلى هدنة والتشاور في ملف الإفراج عن الأسرى من خلال المفاوضات الجارية للإفراج عن 40 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن المئات من الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية”.

وأشار إلى أن حركة حماس وضعت أسماءً محددة، وليس من ضمنهم القيادات، ولكن من أبناء الشعب الفلسطيني.

استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية

وتحدث المحلل الفلسطيني وأستاذ العلاقات الدولية، عن تفاصيل استشهاد 3 من أبناء القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية و3 من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية.

وأكد أن أبناء القيادي إسماعيل هنية الذين استشهدوا على يد الاحتلال الإسرائيلي مثلهم مثل أبناء الشعب الفلسطيني كله، موضحا أن استشهد أبناء قادة حماس لن يؤثر على مفاوضاتهم مع إسرائيل، ولا يمكن أن يتبدل موقفهم للأدنى وربما يزداد تعنتا عن السابق مع الاحتلال.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف القيادات الفلسطينية وأبناءهم من خلال التكنولوجيا التي تمتلكها إسرائيل ووسائل المراقبة المتطورة التي بحوزتهم.