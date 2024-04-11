الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات بـ غزة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ اليوم عملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط غزة.

وأفادت صحيفة “معاريف” نقلا عن سموتريش، بأنه سيتعين على القوات الإسرائيلية تعميق العمليات العسكرية في رفح ودير البلح والنصيرات، وجزء من ذلك بدأ اليوم.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتعميق العمليات العسكرية في رفح.

وقبل إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف انطلاق العملية العسكرية في النصيرات، أفادت وسائل إعلامية بوقوع 5 قتلى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.