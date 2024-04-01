شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مركبة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إثر قصف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مركبة في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في المكان.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 32782، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75298 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.