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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس السيادة السوداني يصل ولاية القضارف

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس 11 أبريل إلى مدينة القضارف.

وأشار مجلس السيادة السوداني، في بيان له إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار زيارات "البرهان" الميدانية للولايات، للوقوف على مجمل الأوضاع.

وأشار البيان إلى أنه كان في استقبال رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد عبدالرحمن محجوب والي ولاية القضارف، وقائد المنطقة الشرقية العسكرية وقائد الفرقة الثانية مشاة ، وعدد من التنفيذيين بحكومة الولاية وقادة الأجهزة النظامية بالقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات بالولاية.

وعقد البرهان خلال زيارته لمدينة القضارف، اجتماعًا مع لجنة أمن الولاية، وتلقى تنويرًا حول مجمل الأوضاع بالولاية خاصة الأوضاع الأمنية.

وزار البرهان المستشفى العسكري، متفقدًا الجرحى والمصابين في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

رئيس مجلس السيادة السوداني ولاية القضارف مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

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