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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: بنك ستاندرد الجنوب أفريقي يسعى لفتح مكتب في مصر

بنك ستاندرد الجنوب
بنك ستاندرد الجنوب أفريقي

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن بنك ستاندرد الجنوب أفريقي يسعى لفتح مكتب جديد في مصر، في إطار سياسته لتعميق علاقاته مع منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت بلومبرج إلى أن بنك ستاندرد من المقرر أن يفتتح مكتبًا تمثيليًا جديدًا بحلول نهاية العام الجاري.

وقال البنك أن "مصر أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الأصول المصرفية، تمثل الفرصة الأكثر جاذبية وذات مغزى".

ويمتد وجود البنك الذي يقع مقره في جوهانسبرج بالفعل إلى 20 سوقًا أفريقية ولديه مكاتب تمثيلية في إثيوبيا وساحل العاج.

وبنك ستاندرد هو مؤسسة مالية في جنوب أفريقيا، تقدم الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول للأفراد والشركات والمؤسسات والشركات في أفريقيا وخارجها، وللبنك "وجود ميداني في 20 دولة أفريقية وأربعة مراكز عالمية ومركزين خارجيين".

 

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