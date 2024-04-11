شعبة الذهب: ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية خلال عيد الفطر

كشف هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان بمناسبة الأعياد في مقابل استقرار نسبي في الطلب على السبائك و الجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري , موضحا أن استقرار اسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثر مباشر على استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية .

وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعات متتالية علي مدار الأسبوعين الماضيين ليسجل السعر خلال كتابة التقرير حوالي 2334.5 دولار للأوقية مرتفعا بحوالي 8% علي معدل شهري بما يقدر بحوالي 168.4 دولار ومسجلا ارتفاعا علي معدل سنوي بحوالي 17.9 % .

بينما شهدت الأسواق المحلية استقرارا نسبيا ليتراوح سعر جرام 21 بين 3180 و3200 جنيه للجرام منذ بداية الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية وحقق تراجعا بحوالي 15 جنيها خلال ثاني ايام عطلة عيد الفطر المبارك ليستقر عند 2185 جنيها للجرام , بينما اختتم عيار 24 التداول قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك عند 3657 جنيها للجرام وسجل انخفاضا خلال ثاني ايام العيد مسجلا 3640 جنيها للجرام.

بينما وصل جرام 18 وهو الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية الي 2743 جنيها للجرام في اخر ايام شهر رمضان وسجل انخفاضا صباح اليوم بحوالي 15 جنيها ليحقق 2730 جنيها للجرام ووصلت قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة و الضريبة والمصنعية الي 25600 جنيه، بينما انخفض صباح اليوم الي 25400 , و يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 بينما تختلف أسعار السبائك و المكونة في الأساس من عيار 24 بحسب وزنها نظرا لتنوع الأوزان الموجود بالأسواق المحلية و الذي يبدأ من ربع جرام عيار 24 ويصل الي سبائك وزن ألف جرام .