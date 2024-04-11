عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الذهب: ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية خلال عيد الفطر

صدى البلد

كشف هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان بمناسبة الأعياد في مقابل استقرار نسبي في الطلب على السبائك و الجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري , موضحا أن استقرار اسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثر مباشر على استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية .

وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعات متتالية علي مدار الأسبوعين الماضيين ليسجل السعر خلال كتابة التقرير حوالي  2334.5 دولار للأوقية مرتفعا بحوالي 8% علي معدل شهري بما يقدر بحوالي 168.4 دولار ومسجلا ارتفاعا علي معدل سنوي بحوالي 17.9 % .

بينما شهدت الأسواق المحلية استقرارا نسبيا ليتراوح  سعر جرام 21 بين 3180 و3200 جنيه للجرام منذ بداية الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية وحقق تراجعا بحوالي 15 جنيها خلال ثاني ايام عطلة عيد الفطر المبارك ليستقر عند 2185 جنيها للجرام , بينما اختتم عيار 24 التداول قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك عند 3657 جنيها للجرام وسجل انخفاضا خلال ثاني ايام العيد مسجلا 3640 جنيها للجرام.

بينما وصل جرام 18 وهو الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية الي 2743 جنيها للجرام في اخر ايام شهر رمضان وسجل انخفاضا صباح اليوم بحوالي 15 جنيها ليحقق 2730 جنيها للجرام ووصلت قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة و الضريبة والمصنعية الي 25600 جنيه، بينما انخفض صباح اليوم الي 25400 , و يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 بينما تختلف أسعار السبائك و المكونة في الأساس من عيار 24 بحسب وزنها نظرا لتنوع الأوزان الموجود بالأسواق المحلية و الذي يبدأ من ربع جرام عيار 24 ويصل الي سبائك وزن ألف جرام .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

بعد تعطيل GPS في إسرائيل.. الحرس الثوري: صواريخنا لا تستخدم هذا النظام

ترشيحاتنا

فى ثانى أيام العيد.. الشرطة توزع الهدايا على المواطنين بالشوارع| صور

بعد كسوف الشمس.. ظهور أسماك النهاية في دوامات دائرية.. والعلماء: لا نجد تفسيرا

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

مصر من ضمنها.. لافروف: الدول الجديدة في البريكس تقدم مساعدات فريدة للمجموعة

ملابس لافتة.. دينا الشربيني تستعرض جمالها | شاهد

3 أدعية لا تفارق لسانك.. رددها كل يوم حتى يطمئن قلبك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو وزنك زاد .. أسرع طريقة للعودة لـ فورمة الصيف

حذاء غريب.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يستقبل العيد في حفل أسطوري بالجونة

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ