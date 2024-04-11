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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2.25 مليون برميل يوميا.. أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط

أوبك
أوبك

أعلنت منظمة أوبك، اليوم الخميس، الإبقاء على التوقعات لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً.

كما أبقت أوبك، في تقريرها الشهري، الإبقاء على التوقعات لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 دون تغيير عند 1.85مليون برميل يومياً.

وقالت أوبك إن ارتفاع إنتاج دول أوبك من النفط بجاء بمقدار 3 آلاف برميل يوميًا خلال مارس ليصل إلى 26.604 مليون برميل يوميًا.

ووفقا للتقرير الشهري، فإن زيادة إنتاج النفط جاءت بقيادة إيران والسعودية والجابون، بينما انخفاض الإنتاج جاء من نيجيريا والعراق وفنزويلا.

وأشارت أوبك إلى أن توقعات الطلب القوي على النفط لأشهر الصيف يتطلب مراقبة السوق بعناية وسط استمرار حالة الضبابية لضمان توازن قوي ومستدام للسوق.

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