أسماك منشارية مهددة بالانقراض في فلوريدا تظهر سلوكا غريبا يؤدي إلى نفوقها

تعاني أسماك المنشارية صغيرة الأسنان المهددة بالانقراض في فلوريدا من سلوك غريب يتمثل في "الدوران والالتفاف" بشكل عشوائي في المياه الضحلة، مما يتسبب في جنوحها وموتها. ويقول العلماء إن "السلوك غير الطبيعي للأسماك" لا يزال لغزا حتى الآن.

وقال آدم برام، منسق استعادة أسماك المنشار في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) لموقع Live Science: "كانت هناك أكثر من مائة بلاغ عن أسماك منشارية متأثرة، والآن تم تأكيد نفوق أكثر من 30 سمكة".

بدأ النفوق في أكتوبر 2023 على طول ساحل فلوريدا كيز، وحتى الآن نفقت 32 سمكة منشارية صغيرة الأسنان (Pristis pectinata)، على الرغم من أن مسؤولي NOAA يعتقدون أن هذا العدد أقل من الواقع، وفقًا لبيان صادر عنهم. وأوضح برام أن حالات النفوق ناتجة عن "جنوح أسماك المنشار على الشواطئ".

لقطات فيديو تثير القلق

أظهر مقطع فيديو نُشر على فيسبوك في 1 أبريل سمكة منشارية صغيرة تدور بالقرب من الشاطئ. ولم تكشف عينات المياه عن أي مخالفات في جودة المياه أو مستويات المواد الكيميائية غير العضوية أو العضوية. ومع ذلك، حددت الاختبارات تركيزات مرتفعة من الدينوفلاجيلات من جنس Gambierdiscus، وفقًا لـ Bonefish & Tarpon Trust.

الدينوفلاجيلات هي طحالب مجهرية وحيدة الخلية يمكن أن تظهر أحيانًا بتركيزات كبيرة في الماء - تُعرف باسم الطحالب الضارة، بعض الطحالب الضارة غير ضارة، ولكن بعض الطحالب، بما في ذلك أنواع Gambierdiscus، تنتج سمومًا عصبية يمكن أن تكون ضارة بالناس والحيوانات في المنطقة.

احتمالية تأثير عصبي

قال مايكل كروسبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمختبر وأكواريوم موت مارين، الذي يتعاون في الاستجابة للطوارئ، لشبكة سي بي إس نيوز: "من المحتمل أن يكون السلوك استجابة عصبية لنوع من العوامل".

وتستمر اختبارات عينات المياه والأنسجة لاكتشاف السبب، أسماك المنشار المتأثرة هي أحداث كبيرة وحيدة، تتراوح أطوالها بين 7 و 14 قدمًا (2.1 و 4.2 مترًا).

تاريخياً، عاشت أسماك المنشار صغيرة الأسنان على طول ساحل الأمريكتين من الولايات المتحدة إلى البرازيل، ولكنها توجد الآن بشكل رئيسي في جنوب غرب فلوريدا، هذا النوع مهدد بالانقراض بشكل كبير، وفقًا للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة - ويرجع ذلك أساسًا إلى الصيد الجائر وتدمير الموائل.

جهود الإنقاذ وإعادة التأهيل

في أكتوبر 2023، تم الإبلاغ لأول مرة عن سلوكيات سباحة غريبة في أنواع الأسماك الصغيرة العظمية في المنطقة.

وصف السكان المحليون الأسماك بأنها "تظهر سلوكيات سباحة غير طبيعية حيث تسبح بشكل عشوائي في دوائر أو تسبح رأسًا على عقب"، كما قال برام: "لم نتلق تقريرًا عن سمكة منشارية تبدو متأثرة حتى أواخر يناير 2024."

فحص الباحثون أسماك المنشار النافقة لكنهم لم يجدوا أي علامات على مرض معد أو عدوى بكتيرية يمكن أن تكون مسؤولة، وفقًا لبيان صادر عن لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC)، التي تقود التحقيق.

قال برام: "تلعب سمكة المنشار صغيرة الأسنان دورًا حاسمًا في البيئة العامة للبيئة التي تعيش فيها". وأضاف: "لا نعرف على وجه اليقين ما يمكن أن يحدث إذا تم دفع أسماك المنشار إلى الانقراض، ولكن يمكن أن يكون لها آثار أكبر بكثير على النظام البيئي لجنوب فلوريدا ككل".

بالنسبة لأسماك المنشار المتأثرة، "قامت NOAA والشركاء بتطوير إستراتيجية إنقاذ وإعادة تأهيل تتضمن محاولة إنقاذ أسماك المنشار المصابة ونقلها إلى مرافق الحجر الصحي لتلقي الرعاية على مدار الساعة"، كما قال برام، و"الأمل هو أن نتمكن من إعادة تأهيل أسماك المنشار المصابة ثم إطلاقها مرة أخرى إلى البرية بمجرد أن تصبح بصحة جيدة."