تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن أسعار الذهب والتى تراجعت في مصر اليوم بعد سلسلة من الارتفاعات منذ بداية الأسبوع الجاري متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا.



وجاءت الاسعار بدون مصنعيه كالتالى مع العلم انها تتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3640 جنيها.



سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3336 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3185 جنيها.



ووصل جرام الذهب عيار 18 نحو 2730 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2123 جنيها.



كما سجل الجنيه الذهب نحو 25480 جنيها.



ومن جانبه قال لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الذهب على الصعيد المحلي يرتبط خلال الفترة المقبلة بسعر الذهب عالميا.

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