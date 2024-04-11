الشرقية: حملات مكثفة للنظافة والتجميل والرقابة التموينية بمختلفة المراكز والمدن

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع الإشغالات المخالفة وتراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع والطرق العامة ودهان البلدورات؛ حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال المحافظ -في بيان اليوم /الخميس/- إنه تنفيذا لتلك التوجيهات تواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة صان الحجر متابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات وزيادة كفاءة الإنارة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع المتولد اليومى وتفريغ صناديق القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي، وشمل ذلك رفع ١٧ طن مخلفات من الشوارع والطرق العامة واستبدال الكشافات وصيانتها وتركيبها بالأماكن الحيوية وصيانة الأعمدة بطريق الجمالية، كما يشهد مركز مشتول السوق نشاطا مكثفا ومتواصلا لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع المدينة للحفاظ على بيئة صحية نظيفة أمام المواطنين.



وأضاف أنه في مدينة القنايات، قام قسم الإنارة بإصلاح عامود إنارة عامة صدمته سيارة مسرعة بالطريق الرئيسي القنايات - الأشراف ونقل عمود آخر وزرعه في مكان مناسب على الطريق، كما تم رفع تجمعات القمامة من كافة أماكن التجميع بنطاق المدينة ونقلها للنقطة الوسيطة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس بكمية مخلفات قدرها 50 طنا، كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح حملاتها المكثفة للنظافة والتجميل بنطاق المركز، ورفع تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات بشوارع المدينة والطرق السريعة، و إرسال جميع المعدات الى النقطة الوسيطة لمقلب القمامه لرفعها إلى المقلب العمومي بمدينه العبور؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وعلى البيئة من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية.



وأشار إلى أن رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم كثفت حملات النظافة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتي شملت متابعة أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات من جانبي الطريق، وتمت إزالة الأتربة والسفوحة من جانبي المداخل الرئيسية للمدينة، بجانب رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية، كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة رفع السفوحة والأتربة على الطريق من بوابة مدخل المدينة وحتي كوبري المنشيه؛ من أجل إظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الجمالي والحضاري.



وفي سياق متصل، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية إلى وكيلة وزارة التموين فايزة عبد الرحمن، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة وخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، شنت إدارة تموين الزقازيق بالاشتراك مع مديريتي الطب البيطري والصحة ورئاسة حي أول الزقازيق حملة موسعة.



وأسفرت الحملة -وفقا لبيان اليوم- عن تحرير محضر رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أول الزقازيق ضد المدير المسؤول لمطعم؛ لحيازته واستخدامه أجزاء دواجن مجمدة مجهولة المصدر وغير مصحوبه بمستندات تدل على مصدرها وتم التحفظ على كميه قدرها 42 كيلو جراما، كما تم ضبط 10 كيلو جرامات دجاج مجمد و 2 كيلو جرام جمبري مجمد و 2 كيلو جرام توابل داخل أحد المطاعم المخالفة وتم إعدامها، كما قامت حملة من الرقابة التموينية بالإدارة بتحرير تقارير مخالفة ضد أحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن، وتحرير محضر رقم ٥١٤٥ لسنة٢٠٢٤ جنح ثان الزقازيق ضد صاحب محل تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر رقم ٥١٤٦ لسنة ٢٠٢٤ جنح ثان الزقازيق ضد صاحب محل للعطارة لعدم وجود شهادة صحية.