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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اكتشاف مذنب صغير وتصويره وتدميره خلال كسوف الشمس الأخير

صدى البلد

في حدث فلكي نادر، تم اكتشاف مذنب صغير يُعرف باسم "مذنب الشمس" وتصويره وتدميره خلال 24 ساعة فقط أثناء كسوف الشمس الكلي الأخير. ويُعد هذا الاكتشاف واحدًا من المرات القليلة التي يُرصد فيها مذنب أثناء كسوف للشمس.

اكتشاف المذنب:

في يوم الاثنين 8 أبريل، شهد الملايين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية كسوفًا كليًا للشمس، حيث حجب القمر ضوء الشمس مؤقتًا وظلله الداكن يمر على طول مسار الكسوف بين المكسيك وكندا بسرعة تزيد عن 2400 كيلومتر في الساعة.

 قبل ساعات من الكسوف، اكتشف عالم الفلك الهاوي وراتشاتي بونبلود من تايلاند مذنبًا صغيرًا بالقرب من الشمس باستخدام بيانات من مرصد الشمس والغلاف الشمسي (SOHO) التابع لناسا. وأُطلق على المذنب اسم SOHO-5008.

تصوير المذنب:

توقع كارل باتامز، عالم الفيزياء الفلكية في مختبر أبحاث البحرية الأمريكية وقائد مشروع مذنبات الشمس التابع لناسا، أن يكون المذنب الصغير مرئيًا للمصورين خلال فترة الكسوف الكلي. 

وبالفعل، نجح عالم الفلك الهاوي لين زيكسوان في التقاط صورة للمذنب أثناء الكسوف الكلي فوق نيو هامبشاير،وتظهر الصورة المذنب على شكل بقعة صغيرة في السماء المظلمة.

تدمير المذنب:

في وقت لاحق من نفس اليوم، اختفى المذنب SOHO-5008 عن الأنظار، ويعتقد أنه تفكك بعد اقترابه الشديد من الشمس، وهو مصير شائع لمذنبات الشمس. وبسبب البيانات المحدودة التي جُمعت قبل تدمير المذنب، لا يزال حجمه ومدى اقترابه من الشمس غير معروفين.

مذنبات الشمس:

مذنبات الشمس هي مذنبات تمر على مسافة تقل عن 8 ملايين كيلومتر من الشمس، أي أقرب بعشر مرات من كوكب عطارد. 

تم اكتشاف هذه المذنبات لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر، ويعتقد أن معظمها ينتمي إلى مجموعة كريوتز، وهي شظايا مذنب عملاق انفجر قبل حوالي 2000 عام.

اكتشافات سابقة:

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير مذنب شمس أثناء كسوف. ففي كسوف الشمس الذي حدث في ديسمبر 2020 فوق الأرجنتين وتشيلي، تم تصوير المذنب C/2020 X3 (SOHO-3524)، الذي اكتشفه أيضًا بونبلود، وهو يتجه نحو الشمس. ويُعتقد أن هذا المذنب كان يبلغ عرضه حوالي 15 مترًا ويسير بسرعة 725,000 كيلومتر في الساعة.

مذنب آخر:

كان المصورون يبحثون أيضًا عن مذنب آخر يُدعى 12P/Pons-Brooks، المعروف باسم "مذنب الشيطان"، أثناء الكسوف الأخير. ومع ذلك، أثبت هذا المذنب أنه يصعب رصده أكثر مما كان متوقعًا.

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