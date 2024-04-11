لن نقف على الحياد.. القوة المشتركة بدارفوار تعلن الوقوف مع جيش السودان بالقتال

أعلنت القوة المشتركة بإقليم دارفور السوداني خروجها عن الحياد، اليوم الخميس، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب، وكالة رويترز الإخبارية أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مسار دارفور، وقوفها على الحياد في الصراع، منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حماية المدنيين في الإقليم دون الانحياز إلى أي من طرفي القتال.

وقد تأثرت 4 ولايات من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور بالنزاع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشكلت حركات الكفاح المسلح قوة مسلحة مشتركة تولت مسؤولية تأمين مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للإقليم.