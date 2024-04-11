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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نقف على الحياد.. القوة المشتركة بدارفوار تعلن الوقوف مع جيش السودان بالقتال

صدى البلد

أعلنت القوة المشتركة بإقليم دارفور السوداني خروجها عن الحياد، اليوم الخميس، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

 

وبحسب، وكالة رويترز الإخبارية أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مسار دارفور، وقوفها على الحياد في الصراع، منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حماية المدنيين في الإقليم دون الانحياز إلى أي من طرفي القتال.

وقد تأثرت 4 ولايات من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور بالنزاع الدامي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشكلت حركات الكفاح المسلح قوة مسلحة مشتركة تولت مسؤولية تأمين مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للإقليم.

الجيش وقوات الدعم السريع الجيش السوداني الحركات المسلحة إقليم دارفور السوداني السودان

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