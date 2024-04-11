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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضار بالكلى.. هيئة الدواء تحذر من الإفراط في شرب المياه الغازية

صدى البلد

نصحت هيئة الدواء المصرية باتباع العادات الصحية في عيد الفطر المبارك، وتضمنت 6 نصائح.​

١- تناول الطعام على شكل وجبات صغيرة؛ حيث أن حجم المعدة يصبح أصغر بعد الصيام؛ فيجب العودة تدريجيًا لروتين النظام الاعتيادي للطعام؛ فتناول وجبة كبيرة مرة واحدة يمكنه أن يسبب الشعور بعدم الارتياح بالمعدة.​

٢- ُينصح بالإقلال من تناول الحلوى والكعك.​

٣- شرب الماء للحفاظ على مستوى الترطيب بالجسم، وينصح بشرب 2 لتر أو 8 أكواب من الماء يوميًا.​

٤ - يُنصح بتناول الخضروات والفاكهة؛ فتناول طبق من السلطة قبل البدء في الطعام يعطي الشعور بالامتلاء وبالتالي تناول كميات أقل من المقبلات التي تحتوي على الدهون؛ ومن ثم تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد، حيث تنصح منظمة الصحة العالمية بتناول ٤٠٠ جرام من الخضروات والفاكهه يوميًا لكل فرد. ​

٥- يُنصح بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية؛ لأنها تحتوي على سعرات عالية عديمة الجدوى؛ فقد أوضح الخبراء أن تناول المشروبات الغازية بعد فترات طويلة من الصيام من الممكن أن يؤثر على الكلى.​

٦- الحرص على النشاط البدني والتمرينات، يُنصح بالحفاظ على ٣٠ دقيقة يوميًا أو ١٥٠ دقيقة في الأسبوع؛ فالمشي من أبسط الرياضات التي تساعد على الانتعاش والاسترخاء والشعور بالسعادة، كما أنه يساعد في التحكم في الشهية وتحسين المزاج.​

 

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