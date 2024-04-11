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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة تكشف عن علاقة خاصة بين صيادي صحراء باتاغونيا بالأرجنتين والثعالب

صدى البلد

تشير دراسة جديدة إلى أن صيادي وجامعي البذور في منطقة باتاغونيا بالأرجنتين حاليًا كانوا يقتنون الثعالب كحيوانات أليفة قبل وصول الكلاب الأوروبية منذ حوالي 500 عام، وفي بعض الحالات، كان هؤلاء القدماء على علاقة وثيقة بثعالبهم الأليفة لدرجة أنهم كانوا يُدفنون معهم.

وفي حين أنه سبق اقتراح أن الكلاب الحديثة في المنطقة هي مزيج من الثعالب والكلاب، فمن المحتمل أن هذا ليس صحيحًا - وبدلاً من ذلك، يبدو أن الثعالب قد انقرضت تمامًا.

تصف الدراسة الجديدة، التي نُشرت الأربعاء (10 أبريل) في مجلة "علوم المجتمع الملكي المفتوحة"، فحص قبر في موقع كانادا سيكا، على بعد حوالي 130 ميلاً (210 كيلومترات) جنوب مدينة ميندوزا الغربية.

 

يحتوي الموقع، الذي تم اكتشافه عام 1991، على عظام لأكثر من 24 شخصًا على الأقل، بما في ذلك الأطفال، وممتلكاتهم الشخصية، مثل حبات القلائد وأدوات حجرية وزينة الشفة.

 وتشير التواريخ التي تم حسابها سابقًا باستخدام الكربون المشع إلى أنهم عاشوا هناك منذ حوالي 1500 عام.

كما يضم قبر واحد الهيكل العظمي الجزئي لثعلب، والذي تحدده الدراسة لأول مرة على أنه من نوع داسيون أفوس - وهو نوع منقرض وثيق الصلة بثعلب أو ذئب جزر فوكلاند (داسيون أوستراليس) الذي انقرض في القرن التاسع عشر.

تقول عالمة الأحياء القديمة إيزابيل لوبراسور، المؤلفة المشاركة في الدراسة الجديدة: "ربما كانت تربطه علاقة عميقة بمجتمع الصيادين وجامعي البذور والفرد على وجه الخصوص".

كانت لوبراسور مؤلفة مشاركة في الدراسة الجديدة التي قادتها عالمة الأحياء الجزيئية سينثيا أبونا من معهد التطور والبيئة التاريخية والبيئة (IDEVEA) في ميندوزا بالأرجنتين.

 

ثعالب أليفة

في البداية، اعتقد الباحثون أن عظام الثعلب في موقع كانادا سيكا تعود إلى عينة من جنس Lycalopex لثعالب أمريكا الجنوبية.

ومع ذلك، في الدراسة الأخيرة، أجرى الفريق قياسات دقيقة لأبعادها وتحليل الحمض النووي القديم، والذي أظهر أنها من نوع داسيون أفوس.

 

وحدد تحليل نظائر الكربون والنيتروجين - وهي اختلافات في العناصر التي لها أعداد مختلفة من النيوترونات في نواتها - في عظام الثعلب أن الحيوان كان يتغذى على نظام غذائي غني بالنبات مشابه لنظام غذاء الشخص المدفون، وفق قول لوبراسور.

وأضافت لوبراسور أن الثعالب البرية عادة ما تأكل اللحوم أكثر بكثير وهذا يشير إلى أن الثعلب المدفون كان يأكل أي شيء يأكله الإنسان.

وكتب المؤلفون في الدراسة: "التفسير الأكثر منطقية هو أن هذا الثعلب كان رفيقًا قيمًا لمجموعات الصيادين وجامعي البذور".

وتابعوا: "كانت علاقته القوية بالأفراد البشر خلال حياته العامل الأساسي لوضعه كسلعة قبر بعد وفاة أصحابه أو الأشخاص الذين تفاعل معهم".

 

أنواع منقرضة

وأوضحت لوبراسور أن الكلاب (Canis familiaris) بدأت تدخل قارة أمريكا الجنوبية مع البشر منذ حوالي 4000 عام، ولكن بحلول 3000 عام يبدو أن انتشارها قد توقف شمال باتاغونيا.

وعليه، فإن أول دليل على وجود كلاب في المنطقة يعود إلى القرن السادس عشر، عندما بدأ بعض المجتمعات الأصلية في تربية كلاب من أصل أوروبي.

لكن يبدو الآن أنه من غير المحتمل أن تكون الكلاب الحديثة في المنطقة قد انحدرت من مزيج من الكلاب والثعالب، كما كان يعتقد سابقًا، كما تقول.

وأشار تحليل الحمض النووي لثعلب كانادا سيكا إلى أن معظم نسلها مع الكلاب ستكون عقيمة.

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