روسيا: نتواصل مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

قالت وزرة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنها تتواصل مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

وحضت الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا على خفض التوترات في الشرق الأوسط، مع تصاعد المؤشرات على توجيه إيران ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية، رداً على غارة جوية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، في ضربة مفاجئة قضت على أكبر قيادات "الحرس الثوري" في الخارج.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي اأمس لأربعاء، إن إسرائيل يجب أن تعاقَب وستعاقَب، على خلفية غارة في دمشق أسفرت عن مقتل 7 من أعضاء "الحرس الثوري" الإيراني؛ كان من بينهم العميد محمد رضا زاهدي قائد قوات "فيلق القدس" المكلفة العمليات الخارجية لـ" الحرس الثوري".

في المقابل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستمرة في حربها بغزة، لكنها تجري استعدادات أمنية لأماكن أخرى. وقال في تعليقات صدرت بعد زيارة لقاعدة جوية: "من يلحق بنا الأذى سنؤذيه. نحن مستعدون للوفاء بجميع المتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل، سواء دفاعياً أو هجومياً".