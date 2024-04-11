وزير الخارجية البريطاني : قلقون بشأن سوء التقدير الإيراني المحتمل

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه العميق إزاء احتمال قيام إيران "بحسابات خاطئة" قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وشدد كاميرون في بيان على أهمية امتناع إيران عن القيام بأي أعمال من شأنها أن تجر المنطقة إلى مزيد من الصراع. وأكد أنه نقل هذه المخاوف مباشرة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وحث إيران على إعطاء الأولوية لخفض التصعيد ومنع المزيد من أعمال العنف.

وتأتي تصريحات كاميرون في أعقاب تصاعد التوترات في أعقاب الغارة الجوية على القنصلية الإيرانية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من كبار الجنرالات الإيرانيين. وفي حين أن إسرائيل لم تعلق رسميا على الهجوم، إلا أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، تعهد بالانتقام، قائلا إن إيران "يجب أن تعاقب".

كما أدان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، التهديدات الصادرة عن إيران، ووصفها بأنها "غير مقبولة".

وتؤكد تصريحات المسؤولين البريطانيين القلق الدولي المتزايد بشأن احتمال حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية لمعالجة الوضع، هناك دعوة واضحة لضبط النفس والحوار لمنع المزيد من تدهور الوضع.