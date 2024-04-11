ليفربول يسقط أمام أتالانتا 0-3 في أنفيلد ويقترب من توديع الدوري الأوروبي

سقط فريق ليفربول الإنجليزي سقوطا مفاجئا على ملعبه "أنفيلد" بثلاثية نظيفة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم /الخميس/، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



أحرز ثلاثية أتالانتا، جيانلوكا سكاماكا "هدفين" في الدقيقتين 38 و60، وماريو باساليتش في الدقيقة 83، فيما فشل لاعبو الريدز في زيارة الشباك طوال الـ 90 دقيقة.



مهمة ليفربول في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في إيطاليا، ستكون صعبة للغاية لتعويض خسارة اليوم.



ويحتاج ليفربول للفوز بفارق أربعة أهداف في مباراة الإياب للعبور للدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية، فيما يكفي أتالانتا الخسارة بفارق هدف أو هدفين للتأهل.



قائد منتخب مصر محمد صلاح بدأ اللقاء على مقاعد بدلاء ليفربول، قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني، فيما تسابق لاعبو ليفربول على إهدار الفرص أمام المرمى الإيطالي.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي أيضا، حقق فريق باير ليفركوزن فوزا ثمينا على ضيفه ويستهام الإنجليزي بهدفين دون رد سجلهما جوناس هوفمان في الدقيقة 83، وفيكتور بونيفاس في الدقيقة 90.