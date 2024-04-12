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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " اسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، والذى اسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم. 

وضمت قائمة المصابين كل من إبراهيم سعد بدرى 60 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالفك الأسفل وجروح قطعية بالجبهة، وحسن يوسف سليم 61 سنة، والذى أصيب بقطع بالوريد اليد اليسرى واشتباه كسر بالكوع، وعمر إبراهيم سعد 14 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر الضلوع وكدمات متفرقة بالجسم.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة

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حادث 

كما أصيب أحمد نصر يوسف 42 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعلي إبراهيم محمود 50 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجروح متفرقة بالجسم، ونصر أحمد نصر 6 سنوات، والذى أصيب بجرح قطعي بالرأس.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم. 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم. 

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة.

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