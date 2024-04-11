إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

حادث

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة.