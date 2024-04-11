في ثاني أيام عيد الفطر.. احتفالات الشباب والأطفال بكورنيش أسوان

يستكمل الشباب والاطفال بأسوان احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك من خلال التوافد على ساحة الدراجات والإسكيت بكورنيش النيل.

وتضم ساحة الألعاب المجاورة لحديقة السلام على كورنيش النيل في أسوان العاب للدراجات، والاسكيت، وسيارات الكهرباء والاسكوتر والأسكيت بورد.

ويمكن للأطفال اللعب داخل الساحة بنظام الإيجار لجميع الألعاب، وتكون بسعر موحد يبدأ من 10 جنيهات لمدة زمنية أقلها ربع ساعة.

عيد الفطر

ويوجد إقبال كبير على تأجير الألعاب المختلفة طوال العام، لكن التوافد يتزايد خلال فترة الأعياد والمواسم، يتم العمل منذ الساعات الأولى للصباح خلال عيد الفطر المبارك، ويوجد توافد هائل للأطفال خلال أيام عيد الفطر.

ويتوجه الأطفال لساحة الألعاب للاستمتاع بأجواء الأعياد والمواسم والإجازات نظرا لموقعها المميز في شارع كورنيش النيل وسط المدينة.