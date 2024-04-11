سياحة أسوان لـ صدى البلد: انتعاشة ورواج بالفنادق في عيد الفطر

قال عبد الهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، إن عيد الفطر المبارك أنعش السياحة الثقافية في أسوان، وتصاعد حجم الحركة.

وأشار عبد الهادى لـ"صدى البلد"، إلى أن فترة الأعياد تحيي الحراك السياحي في أسوان، وتدفع بالأرقام السياحية إلي الصعود وهو المنطقي والطبيعي في تلك الفترة.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، أن نسب الإشغالات في عيد الفطر ارتفعت، بعد أن لاقت إقبالا كثيفا في عيد الفطر.

وأوضح أن السياحة الداخلية هي الأقوى، نتيجة لإجازة عيد الفطر، والتى يفضل كثير من المصريين قضاء الإجازة في المدن السياحية.