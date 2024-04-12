مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى جماهير وإدارة النادي الأهلي، بسبب غياب جماهير القلعة الحمراء عن المدرجات خلال مباريات الفريق.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "لا من مصلحة جمهور الأهلي مقاطعة المباريات أيًا كانت الأسباب ولا من مصلحة الإدارة عدم الاستماع لمطالب الجمهور.

وأضاف"شوبير": لابد من وسيلة اتصال وتفاهم بين الطرفين لضمان عودة الجماهير إلى المدرجات بكل أمان وسلام واحترام، وبعدين هو مش الشعار جمهوره ده حماه؟.

وتابع: "‏انا ماليش في الجدل والرد على كل الرسايل مع خالص احترامي لكل الآراء لكن كلامى كان واضح جدا وقلت إن الجمهور لازم يتواجد بتوفير الأمان والسلام وأكيد الاحترام سواء من الجماهير أو المسئولين أعتقد كلامى واضح جدًا".

وتمكّن الأهلي من تحقيق الفوز أمام نظيره زد، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.