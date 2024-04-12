قبل مباراة القمة| كولر يوجّه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضرورة الحضور الجماهيري الكبير بمباراة القمة القادمة أمام الزمالك.

وقال كولر في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "أريد أن يحتفل الجمهور بالعيد والفوز اليوم وأنتظر المشجعين في مباراة القمة أمام الزمالك".

وأضاف: "أمام زد تحكمنا في كل شيء وكان ينقصنا بعض الدقيقة في التمرير لكن إجمالاً قدم اللاعبون مباراة رائعة".

وتابع: "نعاني من إصابات كثيرة للاعبين الأساسيين المؤثرين بسبب ضغط المباريات، لاعبو المنتخب لم يحصلوا على راحة لمدة 3 أسابيع، وهذا يؤثر سلبًا على الفريق".

وأوضح: "كذلك نواجه عدة ظروف صعبة مثل اختلاف الطقس في الدول الأفريقية التي نسافر إليها".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.