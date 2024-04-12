عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة القمة| كولر يوجّه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

كولر
كولر

طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضرورة الحضور الجماهيري الكبير بمباراة القمة القادمة أمام الزمالك.

وقال كولر في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "أريد أن يحتفل الجمهور بالعيد والفوز اليوم وأنتظر المشجعين في مباراة القمة أمام الزمالك".

وأضاف: "أمام زد تحكمنا في كل شيء وكان ينقصنا بعض الدقيقة في التمرير لكن إجمالاً قدم اللاعبون مباراة رائعة".

وتابع: "نعاني من إصابات كثيرة للاعبين الأساسيين المؤثرين بسبب ضغط المباريات، لاعبو المنتخب لم يحصلوا على راحة لمدة 3 أسابيع، وهذا يؤثر سلبًا على الفريق".

وأوضح: "كذلك نواجه عدة ظروف صعبة مثل اختلاف الطقس في الدول الأفريقية التي نسافر إليها".
موعد مباراة الأهلي والزمالك 

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء أول جمعة من شوال.. اللّهم نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا

مفاجأة.. المصل واللقاح: تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للنساء والرجال.. تفاصيل

غرامتها 200 جنيه.. تجنب هذه المخالفات أثناء السفر| تفاصيل

بوليتيكو: إدارة بايدن تتوقع أن يأتي رد إيران في نهاية هذا الأسبوع

زيادة منافذ بيع التذاكر|السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في ثاني أيام عيد الفطر

مسؤول: أمريكا تستبعد تورطها في حرب ضد إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي حلمي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

بوزن زائد .. شاهيناز تصدم متابعيها في أحدث ظهور

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة العيد

جمبسوت أبيض.. خطبة البلوجر مريم سيف تشعل السوشيال ميديا

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ