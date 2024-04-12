أسباب فشل العلاقة الزوجية.. رانيا يوسف تقدم نصيحة هامة |فيديو

قدمت الفنانة رانيا يوسف، نصيحة للأزواج الذين يمرون بمشاكل في حياتهم الزوجية، مؤكدة أنه عندما يوجد خلل في العلاقة الزوجية يجب الذهاب الى الطبيب المتخصص.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج "سهرة دي ام سي" المذاع على قناة dmc، إن: إحنا مش جايين الدنيا ومعانا كتالوج نفتح ونطلع حل المشكلة، مؤكدة أن الطبيب النفسي دوره مهم وهو مثل أي طبيب وهذا ليس عيبا.

وأوضحت أن الشخص خارج المشكلة يستطيع أن يجد حلولا أفضل من أصحابها، مشيرة إلى أن عدم المرونة في التعامل تسبب في تفاقم المشاكل بين الأزواج خاصة الأجيال الحالية.