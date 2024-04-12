رشا مجدي: الصحة العالمية أشادت بتجربة مصر فى القضاء على فيرس سي

أشادت الإعلامية رشا مجدي على فضائية صدى البلد ببرنامج صباح البلد بدور مصر الكبير في القضاء على فيروس سي، وقد اشادت أمس أيضا منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر بمؤتمر القمة في ليشيونا وذكرت مصر ٩٠ مرة في تقرير إلتهاب الكبد الفيروسي ٢٠٢٤.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية اصدرت خلال مؤتمر القمة العالمية لالتهاب الكبد اول تقرير عن التهاب الكبد الفيروسي.



كما أشادت المنظمة بدور مصر في القضاء على فيرس سي.



واكدت الإعلامية رشا مجدي ان التجربة المصرية في القضاء على فيرس سي هي تجربة رائدة وملهمة للعالم، لافتة أن مصر منحت شهادة رسمية لتصبح مصر أول دولة في العالم لتحصل على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سي.