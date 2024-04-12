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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

صدى البلد

حاز مسلسل المداح على شعبية كبيرة في موسم رمضان 2024 خاصة في الحلقات الأخيرة.

شاهد الفيديو:

وتداول نشطاء السوشيال ميديا العديد من البوستات والفيديوهات عن مسلسل المداح واللقطات المميزة به على السوشيال ميديا.

ومن بين أهم الأشياء التى لفتت انظار الجمهور هذا العام خاتم المداح الذي يحتوي على نوع حجر خاص والمرجح  أنه من العقيق وهو حجر كريم لديه القدرة على السيطرة على الطاقات السلبية .. لكن ما حقيقة تأثير حجر العقيق على الإنسان والجن؟

عرض لكم حقيقة تأثير حجر العقيق المستخدم في خاتم المداح على الإنسان والجن وفقا لما جاء في موقع "Mind Body Green".

يتميز حجر العقيق الكريم بخصائصه الروحية القوية منذ آلاف السنين وتختلف فوائده باختلاف لونه مثل الأحمر والأسود ولكن يُعتقد بشكل عام أنه يوفر الحماية من الجن ويعزز الطاقة الإيجابية ويحسن التركيز.

تأثير حجر العقيق على الإنسان:

الحماية: يعتقد أن حجر العقيق يحمي من المشاعر السلبية والطاقات الضارة ويبعد الأرواح الشريرة ويُعزز الشعور بالأمان.


التوازن:  حجر العقيق يساعد على تحقيق التوازن بين العقل والجسد والعاطفة ويساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر.

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