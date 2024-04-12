بالأغاني والرقص.. المصريون يحتفلون بالعيد على المراكب النيلية

استعرض برنامج صباح صدى الذي تقدمه المذيعة رشا مجدي على قناة صدى البلد اجواء البهجة والفرح في احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك.



عرضت القناة تقريرا مصورا من أحد المراكب النيلية الصغيرة التي يستقلها الأصدقاء والأسر وسط أغاني وموسيقى تعكس أجواء السرور باستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك.



ونقلت مراسلة صدى البلد عن المواطنين طقوسهم في الاحتفال بالعيد، حيث قالت فتاة إن أجواء العيد في النيل مميزة وأنها تستمتع بقضاء العيد في المركب النيلية.



ونقل شاب سعادته بالرحلات النيلية لأنها متتعه، وقال آخر: العيد مختلف في مصر.