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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومي للبحوث: تجهيز 200 منتج للانضمام لمبادرة بديل المستورد

صدى البلد

كشفت الدكتورة هبه الرفاعي الاستاذ بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية الدوائية بالمركز القومي للبحوث ومنسق مبادرة "بديل المستورد" عن خطوات عمل المبادرة وابرز المنتجات البحثية التي سيتم ترويجها خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات شعار المرحلة القادمة.


وقالت الرفاعي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن المبادرة تستهدف في المقام الاول إعادة الثقة في المنتجات والابتكارات المصرية سواء للمستثمرين ورجال الصناعة او للجمهور بعد فترة طويلة من الاعتماد على المنتج المستورد. 


وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم حلول علمية تكنولوجية للتغلب على المشاكل القومية وربط المنتجات البحثية بالصناعة، وتوجيها لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني،والاهتمام بمنتجات البحث العلمي المحلية كبدائل للمستورد. 


وسلطت الضوء على أبرز الابتكارات والمنتجات المهمة التي سيتم العمل على ترويجها الفترة المقبلة، خاصة وأن المركز يضم اكثر من 200 منتج مقدمة من 14 معهدا بحثيا بالمركز، قابلة للتطبيق الصناعي، تلك المنتجات تختلف عن مثيلاتها المتواجدة بالسوق المصري والمستوردة من الخارج بانها مصنعة بخامات من البيئة المصرية والتي تم تصنيعها ببراءات اختراع نتاج للأفكار الابتكارية لعلماء المركز لها القدرة على التنافس في الاسواق.


وكشفت عن ابرز تلك المنتجات وهي الأغذية العلاجية الموجهة للفئات الخاصة، المبيدات والاضافات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، المكملات الغذائية المختلفة لزيادة انتاج الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، المنسوجات المعالجة، بالإضافة الى الصناعات الكيماوية التي تدخل في العديد من الصناعات الحيوية المهمة مثل الادوية والغذاء والدهانات وغيرها. 


وعن خطة عمل مبادرة"بديل المستورد" ، قالت الدكتورة هبه الرفاعي إن الفترة المقبلة المبادرة ستركز على عرض المنتجات والابتكارات بصورة مبسطة للجمهور و بشكل تفصيلي ووافي للمستثمرين ورجال الصناعة، حيث سيتم التعريف بالمنتجات التطبيقية والحلول التكنولوجية المنتجة مع استخدام الصور والفيديوهات التوضيحية من خلال حملات اعلانية عبر الانترنت للترويج لمخرجات البحث العلمي والمنتجات التطبيقية. 


وأضافت أنه سيتم التعاون مع الشركات المحلية والجهات الحكومية لعرض وتسويق مخرجات البحث التطبيقي كبدائل محلية، وتنظيم فعاليات توعوية وورش عمل لعرض وشرح المنتجات والحلول التطبيقية لرجال الصناعة والمهتمين ،بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمصانع المختلفة لعرض منتجات التطبيقية بالمركز. 


وأكدت ان الفترة المقبلة ستشهد كذلك تكثيف التعاون مع الصحفيين والاعلاميين للترويج لمبادرة "بديل المستورد" والقاء الضوء على المنتجات والابتكارات المصرية المختلفة التي تلبي احتياجات الجمهور وتساهم في حل مشكلات المجتمع. 
 

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