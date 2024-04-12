عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استقبال بالورود.. مي فاروق تصل إلى جدة استعدادا لحفل العيد

مي فاروق
مي فاروق

وصلت الفنانة مي فاروق، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس، استعدادا لحفلها الغنائي هناك غدا السبت ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

ونشرت الشركة المنظمة لحفل مي فارقو، مقطع فيديو عبر انستجرام يرصد لحظة وصول مي فاروق للمطار، واستقبالها بالورود هناك. 

وتستعد مي فاروق، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان نواف الجبرتي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 13 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر. 

 

أغاني مي فاروق

وفي منتصف شهر فبراير، طرحت المطربة مي فاروق، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة " والتى تتعاون فيها مع الشاعر، تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند. 

 

دارت فكرة التصوير فى إطار رومانسي بسيط، من خلال ظهور مى داخل ستوديو تصوير، وتقوم بعمل جلسة تصوير، وأثناء ذلك تعبر عن فرحتها وشعورها بالسعادة مع حب جديد.


يذكر أن مي فاروق روجت لأغنيتها الجديدة، عبر صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية، ولاقت العديد من التعليقــات والإشادات من محبيها ومعجبيها الذين عبروا عن اشتياقهم لسماع الأغنية.

يذكر أيضا أن مي فاروق كانت قد طرحت منذ فترة قريبة، أغنية بعنوان "ليه " كلمات خالد امين، وألحان محمد رحيم،وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى وحققت نجاحا كبيرا، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية والمواقع الاجتماعية، كما تعيش مى حالة من النشاط الفنى الكبير وتستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة..
تقول كلمات اغنية "كل الحبيبة ":..

 

عارِف كُل الحّبيبه
وكلامهم على أغانيهم 
وعدد ناس فرحانه بيهم 
أنا عشقى أكتر بشوية 
مرة أو اتنين لاء ميه

مين فيهم شاف الطيبة 
أتحدى ّ أحن ما فيهم 
لو يشوفوا طيبتك بعينيهم
زى ما شُفتها ب عينيا 
يجوا يشوفوا الحنيه

تعرف ساعات ب استكترك
على نفسى لما بأبصُ لك 
ولما ب أسمع ندِهتك 
ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب 
ف الحُب قبلك ده إتلغىّ
إنت الوحيد اللى إتوهب 
وصف الحياة دى كُلها


بكرة حايتقال أسامينا 
لقلوب لسه بيتلاقوا 
حايقولوا فى إتنين ياما داقوا 
م الدنيا جمال ليالها 
كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا ف دنيا لوحدينا 
ومفيش زينا هنا تاني 
لاقيا ف حُضنك ده مكاني 
طول مانا شايفاك حواليا 
انا مابغمضشى عينيا

عارف فيك حاجه غريبة 
وعينيك لما أسرح فيهم 
والله دُنيا لوحديهم 
دنيا بلفها ميت لفة 
وأحُضن إيديك واتدفى

الناس لو فيهم عيبه 
أنا ليه بقى مش لاقيالك 
حاجه ألاحظها و أقولهالك 
كُلك ياحبيبى  مزايا 
وحقيقى فرقت معايا
تعرف ساعات ب استكترك
على نفسى لما بأبصُ لك 
ولما ب أسمع ندِهتك 
ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب 
ف الحُب قبلك ده إتلغىّ
إنت الوحيد اللى إتوهب 
وصف الحياة دى كُلها

مي فاروق الفنانة مى فاروق جدة السعودية عيد الفطر حفلات عيد الفطر أغاني مي فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

3 أضعاف| حالات مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها

موضوعات متعلقة

الاستعدادات الأخيرة لحفل رابح صقر بالدمام

إيرادات السينما.. شقو يحافظ على الصدارة وفاصل من اللحظات اللذيذة يلاحقه

ثابت.. محمد رمضان يشعل حفل العيد في الجونة بأغانيه

على مودك.. ماجد المهندس يشعل حفل العيد في جدة

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

أخبار الفن| عمرو دياب يشعل حفل العيد في الجونة..ماجد المصري يعلق على أزمة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

وصول عبادي الجوهر لـ الرياض استعدادا لحفل العيد.. غدا

ترشيحاتنا

«حيتان السكر والزيت»| القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين بـ58 مليون جنيه

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مهمة تحسبا لهجوم إيراني محتمل

علامة فارقة في الحرب.. مشعل يعلق علي مقتل أبناء وأحفاد إسماعيل هنية

هجوم خطير.. أبل تحذر مستخدميها في 92 دولة

فرنسا تدعو رعاياها للامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ساعة عمرو دياب في الجونة يثير ضجة| رقم خرافي

طريقة عمل الشاورما في الصينية بأسهل الخطوات

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

فيديو

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ