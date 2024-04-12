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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: الحب عن بعد ظهر مع انتشار منصات السوشيال ميديا.. فيديو

الدكتور أحمد علام
الدكتور أحمد علام خبير في العلاقات الأسرية

تحدث الدكتور أحمد علام، خبير في العلاقات الأسرية والاجتماعية، عن ما يترد بوجود حُب عن بُعد، لافتا إلى أن الحُب عن بُعد موجود ويتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت حالات كثيرة في السنوات الماضية بعد انتشار منصات السوشيال ميديا.


وأضاف، خبير في العلاقات الأسرية والاجتماعية، خلال لقائه مع الإعلاميتين، فاتن عبدالمعبود، وعبيدة أمير، أن الزواج الآن 3 أنواع (الزواج عن حُب - الزواج التقليدي "صالونات" - الزواج عن بُعد)، مشيرا إلى أن اللافت للنظر أن نسب الطلاق والاستمرار واستكمال العلاقة الزوجية في الـ 3 أنواع واحدة.


وأوضح أحمد علام، أن قرار الارتباط في الخطوبة والزواج يختلف عن بداية التعارف عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه بعد التعارف يكون هناك معرفة أكثر ثم دخول العائلات في علاقات أسرية مع بعضهما البعض وهو ما يسهل أكثر في طريقة التعارف والتقارب أكثر وأكثر بخلاف البدايات التي كانت عن بُعد عبر شبكات الإنترنت.


ولفت، إلى أن الأمر يختلف كثيرا بعد نجاح هذا الارتباط بالزواج والتعايش في مكان واحد بخلاف التعامل عن بُعد، مشددا على أن التفاهم والتقارب أحد أهم عوامل استمرار العلاقات الزوجية.

العلاقات الزوجية العلاقات الأسرية نسب الطلاق العلاقة الزوجية منصات السوشيال ميديا

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