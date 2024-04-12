نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مهمة تحسبا لهجوم إيراني محتمل

ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم مشاورات مع وزير الدفاع وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل.

يأتي ذلك بعد أن قامت إسرائيل في الأول من أبريل بشن هجوم على مبنى لقنصلية إيران في دمشق.

ومع استمرار الحرب في غزة، أصبحت إسرائيل في حالة تأهب قصوى، متوقعة هجوماً انتقامياً من جانب إيران، ربما قريباً.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء قيامه بجولة في قاعدة جوية إسرائيلية، الخميس، أن الجيش جاهز للقتال في مناطق أخرى بالإضافة إلى غزة.

وقال نتنياهو: "نحن في خضم الحرب في غزة التي لا تزال مستمرة بكامل قوتها، وفي الوقت نفسه نواصل جهودنا المتواصلة لإعادة الرهائن لكننا نستعد أيضًا لسيناريوهات التحديات من ساحات أخرى".

وأضاف: "لقد وضعنا مبدأ بسيطًا - من يؤذينا نؤذيه ونحن نستعد لتلبية الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل في الدفاع و في الهجوم".