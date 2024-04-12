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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحولت إلى فنانة تشكيلية بالصدفة.. إسراء ترسم الموناليزا بالشاي والقهوة

أسراء فنانة تشكيلية
أسراء فنانة تشكيلية

استضاف برنامج صباح البلد فنانة تشكيلية تستخدم القهوة في رسوماتها الإبداعية. 

وقالت إسراء، فنانة الرسم بالقهوة،  لبرنامج صباح البلد إن اكتشاف موهبتها بدأت عندما سكب منها فنجان قهوة فحولت القهوة المسكوبة إلى لوحة فنية، ثم عزمت على احتراف هذا النوع من الرسم باستخدام القهوة.

 وكشفت اسراء عن تخصصها الرئيس وهو دراسة علم النفس، إلا أنها في فترة حظر كورونا مارست هوايتها في التصوير بداية وخاصة الأشياء الصغيرة كالزرع ثم توجهت إلى الرسم. كما لاقت اسراء ترحيبا كبيرا من جمهور الفيسبوك الذي تنشر عليه ابداعاتها الفنية. 

ورسمت اسراء الموناليزا باستخدام القهوة وابداعات أخرى استخدمت فيها الشاي واللبن المجفف لتدرج الألوان.

 

فنانة تشكيلية تستخدم القهوة القهوة فنجان قهوة الموناليزا إسراء

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