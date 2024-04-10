عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أبراج بتحب الانتخة.. هتقضي العيد نوم وراحة

النوم
النوم

يحتفل المسلمون بعيد الفطر من خلال التنزه وزيارة الأقارب وقضاء وقت ممتع خارج المنزل ولكن بعض الاشخاص لا يحبون الاحتفال بالعيد بهذه الطريقة ويحبون النوم لا يرغبون في مغادرة المنزل.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

نعرض لكم أكثر الأبراج حبًا لقضاء الإجازة في السرير والنوم وفقا لموقع YourTango: 

الحوت: يميل الحوت إلى الانطواء والهدوء، لذلك يفضلون قضاء الإجازة في بيئة مريحة مثل المنزل.


السرطان: يُعرف السرطان بحبه للأمان والراحة، لذلك يفضلون قضاء الإجازة في مشاهدة الأفلام أو قراءة الكتب في السرير.

2022_7_9_13_58_28_67
2022_7_9_13_58_28_67


الثور: يُعرف الثور من أكثر الأبراج  التى تحب الراحة والاسترخاء، لذلك يفضلون قضاء الإجازة في الاستمتاع بنوم عميق ووجبات لذيذة.


العقرب: يُعرف العقرب بحبه للخصوصية والهدوء لذلك فهو من أكثر الأبراج  التى قضاء الإجازة في بيئة هادئة بعيدة عن الضوضاء.

 

الأبراج الاحتفال بالعيد وقت ممتع مشاهدة الأفلام زيارة الأقارب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

موضوعات متعلقة

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

انتبه .. هذه العلامات المبكرة لأمراض الكلى

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

تحذير .. هؤلاء الممنوعين من تناول الترمس

من غير تعب الوصفات.. تناول هذه التوابل يوميا وستختفى الام القدم

احترس.. أطعمة تسبب رائحة العرق الكريهة

فوائد الجرجير تفوق توقعاتك.. يحمي من 10 أمراض

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

ترشيحاتنا

وزير العمل يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

تشرفنا بخدمة ضيوف الحرمين.. الملك سلمان يوجه تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر

ماذا يحدث بعد صلاة العيد؟.. الملائكة تبشر المصلين بـ3 أرزاق في الدنيا

بعد أداء صلاة عيد الفطر.. الرئيس السيسي يصافح الأطفال | صور

زيلينسكي: لا حاجة لأفكار بدائية من ترامب بشأن أوكرانيا

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: لزوم الاستقامة بعد الطاعة صيانة وحراسة للعبادة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج بتحب الانتخة.. هتقضي العيد نوم وراحة

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ فيلم عالماشي .. صور

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ