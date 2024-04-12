التكافؤ الاجتماعي.. خبير يكشف أهم أسباب نجاح العلاقات الزوجية

كشف دكتور أحمد علام خبير العلاقات الأسرية عن أهم أسباب نجاح العلاقات الزوجية.

وقال علام في برنامج صباح البلد الذي تقدمه الإعلاميتان فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير إن هناك أربع تكافؤات أساسية لابد من وضعهم في الاعتبار لضمان نجاح الزواج وهي: التكافؤ في العمر، مشيرا إلى ان فرق العمر المناسب بين الزوجين يفضل أن يكون بين أربع إلى عشر سنوات.

ثانيا: التكافؤ في المستوى التعليمي، موضحا أنه لا يفضل إن يكون الزوج حاصل على مستوى تعليم متقدم في الدراسات العليا بينما لا تتعدى زوجته مرحلة التعليم المتوسط على سبيل المثال.

ثالثا: المستوى المادي, إلا انه من الأفضل أن يكون مستوى الزوج المادي أعلى من الزوجة، لكنه حذر من الفجوة الكبيرة في المستوى المادي حتى لا يقلل الزوج من زوجته لدرجة أنه يعتبرها سلعة قام بشرائها وليست شريكة حياته.

رابعا: التكافؤ الاجتماعي، فمن الممكن أن يكون المستوى المادي متقارب، إلا أن الجانب الاجتماعي متفاوت وغير مناسب.

الماضي الذي يحمل ثقافة كلا الطرفين والذي من المرجح أن ينعكس على التعامل فيما بينهما

وأضاف علام أن هناك عنصرين رئيسين يدخلان مع الزوجين بيت الزوجية، أولهما الماضي الذي يحمل ثقافة كلا الطرفين والذي من المرجح أن ينعكس على التعامل فيما بينهما بعد الزواج وأسرتا الزوجين أيضا.