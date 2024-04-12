بسبب الغياب.. إحالة الفريق الطبي والتمريض بمركز طب الأسرة بمسطرد للتحقيق

أجرى الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، جولة مرورية بمركز طب الأسرة بمسطرد ، والمدرج ضمن مبادره تطوير وحدات الرعاية الأولية ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير وانتظام العمل داخل المنشآت الصحية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأثناء المرور تلاحظ تواجد الفريق الطبى داخل السكن ، وعدم تواجدهم على رأس العمل ، بالاضافة إلى عدم تواجد ممرضه الطوارئ ، الأمر الذى انتقده وكيل الوزارة ، وتم إحالته للتحقيق العاجل .



وقام الجزار بتوجيه مدير الإدارة الصحية بشبرا شرق ، ومدير إدارة الرعاية الأساسية بالقليوبية ، بتشديد المتابعة والإشراف على وحدات ومراكز الرعاية الأولية ، كما قام بإلغاء انتداب ممرضه الطوارئ ، ورجوعها الى جهه عملها الاصليه وتكليف مدير إدارة التمريض بتكثيف الدورات التدريبيه على أعمال الطوارئ ، خاصة التعامل مع حالات الصدمات التحسسيه من الدواء بهدف الاستعداد التام لاستقبال مثل هذه الحالات .



وتفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مكتب الصحة بمسطرد ، وتأكد من تواجد مسئول مكتب الصحة ، وانتظام العمل من تسجيل للمواليد والوفيات ، وتفقد أيضا مركز طبى بهتيم المطور ، واطمان على الانضباط الإدارى بالمركز ، وتوافر ادويه ومستلزمات الطوارئ ، وانتظام سير العمل وتواجد مسئول مكتب الصحة.