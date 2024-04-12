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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الغياب.. إحالة الفريق الطبي والتمريض بمركز طب الأسرة بمسطرد للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، جولة مرورية بمركز طب الأسرة بمسطرد ، والمدرج ضمن مبادره تطوير وحدات الرعاية الأولية ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير وانتظام العمل داخل المنشآت الصحية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
وأثناء المرور تلاحظ تواجد الفريق الطبى داخل السكن ، وعدم تواجدهم على رأس العمل ، بالاضافة إلى عدم تواجد ممرضه الطوارئ ، الأمر الذى انتقده وكيل الوزارة ، وتم إحالته للتحقيق العاجل .
 

وقام الجزار بتوجيه مدير الإدارة الصحية بشبرا شرق ، ومدير إدارة الرعاية الأساسية بالقليوبية ، بتشديد المتابعة والإشراف على وحدات ومراكز الرعاية الأولية ، كما قام بإلغاء انتداب ممرضه الطوارئ ، ورجوعها الى جهه عملها الاصليه وتكليف مدير إدارة التمريض بتكثيف الدورات التدريبيه على أعمال الطوارئ ، خاصة التعامل مع حالات الصدمات التحسسيه من الدواء بهدف الاستعداد التام لاستقبال مثل هذه الحالات .


وتفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مكتب الصحة بمسطرد ، وتأكد من تواجد مسئول مكتب الصحة ، وانتظام العمل من تسجيل للمواليد والوفيات  ، وتفقد أيضا مركز طبى بهتيم المطور ، واطمان على الانضباط الإدارى بالمركز ، وتوافر ادويه ومستلزمات الطوارئ ، وانتظام سير العمل وتواجد مسئول مكتب الصحة.

القليوبية إدارة الرعاية الاساسية الدكتور حموده الجزار المنشآت الصحية انتظام العمل عطلة عيد الفطر المبارك

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