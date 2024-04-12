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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سرايا القدس وكتائب القسام بسبب هذه المزاعم

كتائب القسام
كتائب القسام

 

أدرجت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الأجنحة العسكرية والقوات الخاصة لحركة المقاومة (حماس) كتائب القسام والجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية سرايا القدس على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق ما ذكرت شبكة ياهو نيوز الأمريكية. 
زعم الاتحاد الأوروبي أن العقوبات بسبب مسؤوليتهما عن عنف جنسي في هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت دول الاتحاد الأوروبي إن كتائب القسام وكتائب سرايا القدس وقوة النخبة تخضع الآن لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أصبح توفير الأموال لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورًا أيضًا.
وقد تم بالفعل تصنيف حماس والجهاد على أنهما منظمتان إرهابيتان من قبل الاتحاد الأوروبي.

 

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