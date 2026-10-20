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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الخضراء الذكية

محافظ الإسماعيلية:
محافظ الإسماعيلية:
أ ش أ

 أكد محافظ الإسماعيلية، نبيل حسب الله، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الخضراء الذكية باعتبارها أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة على تقديم مشروعات قابلة للتطبيق، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياةفي إطار توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد المحافظ في بيان اليوم الثلاثاء باستضافة محافظة الإسماعيلية، اليوم ، مؤتمر إقليم القناة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وذلك بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية لاستعراض المشروعات المشاركة والنماذج المتميزة في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، لدعم المبادرات التي تسهم في مواجهة التغيرات المناخية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في المشروعات التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أشار نائب محافظ الإسماعيلية ، أحمد عصام الدين، إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الفني والتدريبي والتيسيرات اللازمة للمشاركين من خلال اللقاءات التعريفية وورش العمل وشرح آليات التقديم ومعايير التقييم..وقال إن مجالات المشروعات المستهدفة تشمل الطاقة وخفض الانبعاثات والزراعة المستدامة وإدارة المخلفات والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية والاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي، والتكيف مع التغيرات المناخية، والسياحة المستدامة، واستعادة النظم البيئية.

وشهد المؤتمر تكريم 15 من الفائزين بالمبادرة تقديرا لمشروعاتهم المتميزة في مجالات التنمية المستدامة والابتكار البيئي، وجاءت أسماء الحاصلين على المركز الأول في الفئات المعلنة على النحو التالي:فئة المشروعات كبيرة الحجم: حصلت أمنية محمد عبد الحميد نوفل على المركز الأول عن مشروع «صناعة خضراء برؤية مصر 2030»، أما فئة المشروعات المتوسطة: حصل حسن محمد جودة على المركز الأول عن مشروع «منصة Ibulid الذكية لإدارة وتشغيل المرافق المستدامة»..فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة): حصل حاتم عبد اللطيف على المركز الأول عن مشروع «Reef (Renewable Energy Eco Farm)»..فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة: حصل الدكتور محمد علي المصري على المركز الأول عن مشروع "RBB" للإنتاج العضوي المتجدد»..فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح: حصل مجدي إسماعيل عبد العزيز على المركز الأول عن مشروع «الري والتسميد الذكي الدقيق»..فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة: حصل محمد صابر إبراهيم صالح على المركز الأول عن مشروع «المنظومة الذكية لإدارة نظام الأيروبونيك بالذكاء الاصطناعي.

محافظ الإسماعيلية دعم المشروعات الخضراء التنمية المستدامة

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