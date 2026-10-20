بسبب المدخنة.. حي الهرم يستجيب لشكاوى السكان ويغلق محل أسماك

استجاب حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد ثابت رئيس الحي، لشكاوى المواطنين بشأن أحد محال بيع الأسماك، وحدوث دخان كثيف وإزعاج للأهالي.

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، بسحب معدات المحل وإغلاقه، بسبب المخالفات المتعلقة بالمدخنة وإزعاج المواطنين، وذلك في إطار جهود الحي للتعامل مع شكاوى السكان والحفاظ على البيئة المحيطة.

وجاءت الحملة استجابة لشكاوى الأهالي المتضررين من المخالفات المرتبطة بالمدخنة، بما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالسكان والمناطق المجاورة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويواصل حي الهرم، جهوده في متابعة شكاوى الأهالي والتعامل مع المخالفات الواقعة في نطاقه، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.