بالأسماء..طاقم التحكيم المرشح لـ مباراة الاهلي والزمالك المرشح

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء طاقم تحكيم مباراة الاهلي والزمالك المرشح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"‏طاقم تحكيم مباراة الاهلي والزمالك المرشح .. ابراهيم نور الدين .. سامى هلهل .. هاني عبد الفتاح".

يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمواجهة مرتقبة في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

نجح فريقي الأهلي والزمالك، في تحقيق الفوز في المباريات التي أقيمت أمس الخميس، في البروفة الأخيرة لديربي القاهرة الذي يجمع القطبين الأسبوع المقبل.