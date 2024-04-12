رئيس الأركان الإسرائيلي : مستعدون لأى سيناريو | ونتابع ما يحدث بإيران

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي تقييماً شاملاً للوضع فيما يتعلق باستعداد الجيش الإسرائيلي لجميع السيناريوهات ضد الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل ردا على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال هاليفي: "نحن مستعدون بقوة في الهجوم والدفاع ضد أي تهديد. نحن في حالة حرب وكنا على مستوى عال منذ نحو ستة أشهر".

ووفقا له، فإن "الجيش الإسرائيلي يواصل مراقبة ما يحدث في إيران عن كثب وفي مختلف الساحات، بينما يستعد باستمرار للتعامل مع التهديدات القائمة والمحتملة بالتنسيق مع جيش الولايات المتحدة".

وأضاف: قواتنا مستعدة وجاهزة في أي وقت وضد أي سيناريو".