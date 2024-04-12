وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لهجوم إيران.. ونعرف كيف نرد على التهديد

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل مستعدة على الأرض وفي الجو للهجوم الإيراني، وتعرف كيفية الرد على التهديد.

جاء ذلك خلال لقائه مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرل مايكل إريك كوريلا، في قاعدة حتسور الجوية الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وبحسب وسائل الإعلام فقد بحث الجانبان التقديرات بشأن هجوم إيراني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي.

وقال جالانت في نهاية اللقاء: "لقد التقيت الآن بالجنرال كوريلا، قائد القوات الأمريكية في المنطقة، وقائد القيادة المركزية الأمريكية والصديق الحقيقي لإسرائيل، لقد ناقشنا التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبين الجيوش وبين التشكيلات الأمنية.

وأضاف "أعداؤنا يعتقدون أنهم سيقسمون إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن على العكس من ذلك، فهم يربطوننا ويعززون الروابط بيننا، نحن نقف جنبا إلى جنب".