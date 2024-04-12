تدريبات فنية خلال مران الزمالك للبدلاء والمستبعدين من مباراة الاتحاد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري، تدريبات فنية خلال مران اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.



وبعد ذلك خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.