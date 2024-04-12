الدفاع الروسية تعلن نجاح إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من موقع اختبار كابوستين يار.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "من ميدان تدريب كابوستين يار في منطقة أستراخان، أطلق الطاقم القتالي لقوات الصواريخ الاستراتيجية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لنظام صاروخي أرضي متنقل"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

تم إطلاق الصاروخ كجزء من اختبار روسيا لأنظمة الصواريخ وتم الانتهاء من مهام الإطلاق بالكامل.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق لقطات لاستخدام مجمع الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات Pantir-S (ZRPK) في المنطقة العسكرية الشمالية.