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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان موف.. درة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت درة في الصورة بإطلالة شتوية متميزة مرتدية فستان قطيفة باللون الموف الغامق واعتمدت على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

 

وتألقت النجمة درة في رمضان بالعبايات والقفطان الرمضانب حيث أنها تنشر الكثير من الصور بإطلالات رمضانية مختلفة تلهم بها متابعتها في هذا الشهر الكريم.

ومؤخرا، ظهرت درة وهي ترتدي قفطان من تصميم صوفيا بنيحيى، جاء باللون الأخضر الباستيل، ومزين بورود الياسمين البيضاء، ونسقت معه اكسسوار شعر أنيق.

 

يذكر أن درة أعلنت مؤخرا عدم عرض أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" في موسم رمضان 2024.

 

 

"إثبات نسب" تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده، وظهرت درة وهي ترتدي الحجاب وثياب محتشمة أنيقة، وكشفت أن اسمها في المسلسل "نوال".

 

 

 

 

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