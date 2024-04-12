عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شولتز: لا أحد يعرف إلى متى تستمر الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتز

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة إنه يتعين على برلين إمداد أوكرانيا بالأسلحة لفترة طويلة، منوها إلى أنه لا أحد يعرف إلى متى تستمر الحرب.

وأضاف المستشار الألماني "قلت دائمًا إن روسيا لا ينبغي أن تفوز في هذه الحرب، سرعان ما أصبح من الواضح أن هذه الحرب لن تكون قصيرة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار شولز إلى أنه لا أحد يعرف إلى متى سيستمر الصراع المسلح في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس وزراء هولندا، مارك روتة، إن بلاده ستخصص مليار يورو إضافية لتقديم المساعدة العسكرية لكييف.

شولتز إمداد أوكرانيا بالأسلحة الحرب في اوكرانيا المستشار الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

إخطار رسمي لنادي الزمالك من الاتحاد الإفريقي بسبب الكونفدرالية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الخارجية: شكري يطالب بلينكن بضرورة استمرار الضغط على إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التهديد الإيراني : الدفاع جاهز .. ومستعدون للهجوم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التوتر في المنطقة

إخطار رسمي لنادي الزمالك من الاتحاد الإفريقي بسبب الكونفدرالية.. تفاصيل

مانشستر يونايتد في مأزق قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التهديدات الإيرانية: الأيام المقبلة معقدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

اكتشاف كنوز الإسكندر الأكبر في بلد أوروبي.. هل سيطر عليها؟

فيديو

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ