شولتز: لا أحد يعرف إلى متى تستمر الحرب في أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة إنه يتعين على برلين إمداد أوكرانيا بالأسلحة لفترة طويلة، منوها إلى أنه لا أحد يعرف إلى متى تستمر الحرب.

وأضاف المستشار الألماني "قلت دائمًا إن روسيا لا ينبغي أن تفوز في هذه الحرب، سرعان ما أصبح من الواضح أن هذه الحرب لن تكون قصيرة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار شولز إلى أنه لا أحد يعرف إلى متى سيستمر الصراع المسلح في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس وزراء هولندا، مارك روتة، إن بلاده ستخصص مليار يورو إضافية لتقديم المساعدة العسكرية لكييف.