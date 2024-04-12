كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية

أعلن الكاف موعد نصف نهائي البطولة الكونفدرالية رسمياً.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"#رسميا :

الكاف يعلن موعد نصف نهائي البطولة الكونفدرالية :

مباراة الذهاب الزمالك يواجه دريمز الغاني

الاحد 21 ابريل بملعب استاد القاهرة 6 مساء.

مباراة العودة باستاد بابا يارا في كوماسي غانا

الاحد 28 ابريل الساعة 6 مساءاً بتوقيت القاهرة".

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم، أمام دريمز الغاني، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد، الساعة السادسة من مساء يوم الأحد، 21 أبريل 2024، موعدا لإقامة مباراة الذهاب باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف أن مباراة العودة تقرر إقامتها يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت مصر، على استاد بابا يارا في كوماسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.