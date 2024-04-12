جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين لحزب الله

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طائرتان مسيرتان مفخختان لحزب الله تسللتا من لبنان وتم اعتراضهما.

وقال: "نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض طائرتين بدون طيار متفجرتين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، عن إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن "أكثر من 50 صاروخا تم إطلاقهم من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن صافرات الإنذار دوت في بلدات الجليل، القريبة من الحدود اللبنانية.

وأشارت إلى أن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عدة صواريخ اعتراضية من طراز القبة الحديدية وهي تصطدم بوابل صاروخي واضح.