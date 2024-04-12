يستاهل أوي .. تصريح مثير من وفاء عامر يخص أحمد العوضي |فيديو

قالت الفنانة وفاء عامر تعليقا على نجاح مسلسل " حق عرب " ، إنها لم تكن تتوقع هذا النجاح ، مشيرة :" العوضي يستاهل كل خير .. وفرحانة لنجاح مسلسل جودر".

وتابعت الفنانة وفاء عامر ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " ليالي العيد " والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن انتاج مسلسل " جودر " كان متميزا ومحترم ، مردفة :" كنت بروح التصوير كأني وسط اخواتي وصحابي".



وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "حق عرب" مفاجأة صادمة ومشوقة للجمهور بقيام يمنى طولان "منى" بقتل وفاء عامر "صباح الجياش" انتقاما من قتل صباح لوالدتها الداية "حسنية".